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Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 15 Kişiye Operasyon Düzenlendi

ADANA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET EDEN 15 KİŞİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiye operasyon düzenlendi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 15 Kişiye Operasyon Düzenlendi(7/10)3

Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİYLE BASKIN

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği öne sürülen kişilere yörelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: haberinburada



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