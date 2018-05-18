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Adalet Bakanlığına 14 Bin 611 Personel Alınacak
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ADALET BAKANLIĞINA 14 BİN 611 PERSONEL ALINACAK


Adalet Bakanlığına 14 Bin 611 Personel Alınacak
Tarih : 18 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Adalet Bakanlığına 14 Bin 611 Personel Alınacak(7/10)3

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum diyerek "Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz" dedi.

BAŞVURULAR 21 MAYIS'TA ALINACAK

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni istihdam imkanları sunduklarını ifade eden Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

"YIL SONUNA KADAR 25 BİN YARDIMCI PERSONEL ALACAĞIZ"

Adalet Bakanı Gül, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni istihdamların adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğine işaret eden Gül, yeni atamalarla personel ihtiyacının da büyük ölçüde tamamlanacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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