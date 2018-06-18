ADALAR'DA ATLI FAYTON DÖNEMİ SONA ERİYOR! İŞTE KULLANILACAK YENİ ARAÇ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da At'lı faytonların yanı sıra, ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçları hizmete sunmayı planlıyor.
EN FAZLA 12 KİŞİLİK OLACAK
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.
İLK ARAÇ GÜNLERDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK
İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.
TEST EDİLDİKTEN SONRA TÜM ADALARDA UYGULANACAK
Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gümrüklerde Ve Yurt Dışında Oy Kullanan Seçmen Sayısı Belli Oldu
- Yağmur, Dakikalar İçinde Yolları Göle Çevirdi
- Sahte Polis, Kelepçelediği Akaryakıt Çalışanlarına Kabusu Yaşattı
- Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla'yı Bulana Dedesi Para Ödülü Verecek
- Minik Berat'ın Tek Cümlesi, Çocuğu Olmayan Ailenin Hayatını Değiştirdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Melania Trump, Kocasının Politikasını Eleştirdi: Nefret Ediyorum
- Yunanistan İle Makedonya Anlaşmayı İmzaladı! Ülke İsmi Değişiyor
- Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar