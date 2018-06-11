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Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi
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Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi

ADALAR'DA ATLAR İÇİN YAPILAN FAYTON PARK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Büyükada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve atların daha rahat yaşam koşullarına sahip olduğu 140 ahırlık fayton park havadan görüntülendi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi(7/10)3

Büyükada'da atların kaldıkları 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde atların yapılan düzenlemeyle daha temiz ve rahat ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaşabildiği görülüyor.

FAYTON PARK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da adalardaki atların durumu çok kez tartışmalara konu olmuştu. Büyükada'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 140 ahırdan oluşan fayton park havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ucu bucağı gözükmeyen ahırlar arasında atların faytonlara sürülmedikleri zaman özgürce dolaşabildikleri görüldü.

7 TON GÜBRE TASFİYE EDİLİYOR

Annesinin yanından ayrılmak istemeyen küçük bir tay ise renkli görüntüler oluşturdu. Ahırda çalışan işçiler ise ahırın temizliğini yaparken, adalarda bulunan at ahırlarından günlük ortalama 7 ton gübre tasfiye ediliyor.

KÖTÜ KOKUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bu şekilde çevre kirliliğine sebep olan görüntü ortadan kaldırılırken adalardaki kötü kokunun da önüne geçilmeye çalışılıyor.

Fayton Park böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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