ACUN'DAN 37 MİLYONLUK SATIŞ! ŞEYMA'NIN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR
Acun Ilıcalı, dekorasyonunu eşi Şeyma Subaşı'ya yaptırdığı Alaçatı'daki yazlığını 7 milyon euroya satışa çıkardı.
TV8'i satın aldıktan sonra medya sektöründe hızlı bir atılım gerçekleştiren Acun Ilıcalı, Alaçatı'daki yazlığını 7 milyon euroya (Yaklaşık 37 milyon TL) satışa çıkardı.
Konuyla ilgili Sabah gazetesinde köşesinde bir yazı kaleme alan Bülent Cankurt, "Birçok arkadaşını ağırladığı bu çok özel yazlığını neden satılığa çıkardı bilemedim" ifadelerini kullandı.
İşte Bülent Cankurt'un yazısı:
"Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'da arsa alıp kendi keyfine göre yaptırdığı, eşi Şeyma Subaşı'nın da dekore ettiği dillere destan yazlığını 7 milyon euroya satılığa çıkardığını öğrendim. Ilıcalı iki yıl önce 8 milyon lira masraf yaptığı konuşulan ve geçen yaz birçok arkadaşını ağırladığı bu çok özel yazlığını neden satılığa çıkardı bilemedim.
"18 MİLYON DOLARA VİLLA ALDI"
Artık çok sevdiği Alaçatı'da başka bir yazlık mı yaptırıyor yoksa Çeşme ile irtibatı koparmaya mı karar verdi bilmiyorum.Bu arada Alaçatı'daki yazlığını satılığa çıkaran Ilıcalı'nın, Ortaköy'de 18 milyon dolara bir villa satın aldığı kulağıma geldi. Eşi Şeyma Subaşı, bugünlerde Ortaköy'deki Boğaz'a nazır bu villanın dekorasyonuyla uğraşıyormuş."
Kaynak: haberinburada
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