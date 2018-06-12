ACUN ILICALI'DAN ŞAŞKINLIK YARATAN TURABİ AÇIKLAMASI: SURVİVOR'DA OYUN OYNAMA ŞANSIN GÖZÜKMÜYOR
Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Acun Ilıcalı, "Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor" dedi.
Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Turabi için Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Ilıcalı "Turabi seninle ilgili konuşmamız lazım. Önemli bir konu var. Çok geçmiş olsun. Metin abinin yaptığı araştırma sonucu durumunun tahminimizden daha büyük bir hasar görmüşsün" ifadelerini kullandı.
"SAKATLIĞIN KALICI BİR ŞEKLE DÖNÜŞEBİLİR"
Turabi'nin geçirdiği sakatlığın ciddi olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir" dedi.
"SENİ ŞUAN ELEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Ilıcalı, Turabi'ye seni şuan elemeyi düşünmüyoruz diyerek "Eleme konuşması yapmıyorum. Ama oynama şansın da yok" diye konuştu. Turabi ise, "Ben oynayacağımı ispatlayabilirim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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