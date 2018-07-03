Survivor kameramanı Alper Baycın'ın ölüm haberiyle sarsılan televizyoncu Acun Ilıcalı, kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül ve Leyla'nın cinayetlerine sessiz kalmadı.

Kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün ardından Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeninin bulunması sosyal medya kullanıcılarını ayaklandırdı. Bunların arasında yakın zamanda kameran Alper Baycın'ın ölüm haberiyle sarsılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'da yer aldı.

"LANETLİYORUM"

Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Leyle ve Eylül... Çocuk susar sen susma. Çocuklarımıza kıyan canilere sessiz kalma. Lanetliyorum"

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken bıçaklanarak hayatını kaybeden Alper Baycın'ın cenaze törenine katılarak ön sıralarda saf tuttuktan sonra tabutunu sırtladı.

Leyla Eylül

Kaynak: haberinburada