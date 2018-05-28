Meteoroloji Ankara İçin Saat Verip Sağanak Ve Dolu Yağışı Uyarısı Yaptı
Husumetli Ailelerin Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
Real Madrid'den Devler Ligi Dejavusu! Yok Böyle Bir Tesadüf
18 Yaşındaki Genç, Okumak İçin Geldiği İlçenin Memleketi Olduğunu Öğrendi
Sel Felaketinde Ölüme Direnen Kamyon Sürücüsü: Dağdan Selle Birlikte 200 Kiloluk Domuz Geldi
Merkez Bankası, Politika Faizinde 1 Haftalık Repo Faizine Geçiyor
Bursaspor'da Samet Aybaba Dönemi Başlıyor
Khk İle İhraç Edilen 3 Profesörün Adaylığı İçin Ysk'ya İtiraz
Köksal Baba'ya Büyük Şok! Filmini Sadece Bir Kişi İzledi
Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor
Tem Otoyolu'nda Tır Sürücüsü İle Vatandaş Seyir Halinde Yumruklaştı
Arda-Aslıhan Turan Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
Çalıştırmak İstediği Araç Nehre Uçtu, Babası Boğularak Can Verdi!
Muhalefetin Anketçisinin Verdiği Rakam, Altaylı'yı Kahkahaya Boğdu
Afyonspor'un Şampiyonluğunu Göbek Atarak Kutlayan Amca Rekor Kırdı
Fatih Terim Neşteri Vurdu! Tam 6 Futbolcu Yolcu
Akşener'in Mitinginde Cepçilik Yapan İsim, Şafak Sezer'in Ağabeyi Çıktı
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na Başvuramayanlar İçin Ek Süre Verildi
Trabzonsporlu Uğur Demirok Medipol Başakşehir Yolunda
'erdoğan Tek Şartla Kaybeder' Diyen Akşener'in İkinci Tur Kehaneti

Acun aşk bombası patlattı! Ünlü yarışmacı Hilmi Cem'e aşık oldu

ACUN AŞK BOMBASI PATLATTI! ÜNLÜ YARIŞMACI HİLMİ CEM'E AŞIK OLDU

Survivor'da dün akşam yaşanan ada konseyinde Acun Ilıcalı, Yunan takımından bir kişinin Hilmi Cem'e büyük ilgi duyduğunu açıklaması damga vurdu.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Acun Aşk Bombası Patlattı! Ünlü Yarışmacı Hilmi Cem'e Aşık Oldu(8/10)4

Survivor'ın dün akşam yayınlanan ve tartışmaların eksik olmadığı son bölümde Hilmi Cem'i yakından etkileyen bir olay yaşandı. Acun, Yunan takımındaki Radanthi Kaparo'nun Hilmicem'den hoşlandığını söyledi.

KONSEYE DAMGA VURAN AŞK AÇIKLAMASI

'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' sözüyle başlayan Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Sonradan olayıçözdüm. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynayacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

UTANÇTAN KONUŞAMADI

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' demekle yetindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Acun  Aşk  Bombası  Patlattı  Ünlü  Yarışmacı  Hilmi  Cem  E  Aşık  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER