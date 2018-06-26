Açlık Sınırı Bin 714 Lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira
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Açlık Sınırı Bin 714 lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira

AÇLIK SINIRI BİN 714 LİRA, YOKSULLUK SINIRI 5 BİN 584 LİRA

Türk-İş'in araştırmasına göre, Haziran'da 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 714, yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira olarak hesaplandı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Açlık Sınırı Bin 714 Lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira(5/10)1

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın Haziran ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, haziranda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 714 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 584 lira oldu.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN GIDA HARCAMASI YÜZDE 1,67 ARTTI

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,67 oranında arttı. Yılın ilk yarısında fiyatlardaki artış yüzde 6,61 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 13,66 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10,65 olarak hesaplandı.

KURU SOĞAN VE PATATES FİYATI AY SONUNDA ARTTI

Araştırmaya göre, haziranda süt, yoğurt, peynir grubunda genel olarak ortalamada önemli bir fiyat değişikliği dikkati çekmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et, tavuk ile sakatat fiyatı aynı kaldı. Yaş sebze-meyve fiyatlarında, mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen gerileme yerine artış dikkati çekti. Özellikle kuru soğan ve patates fiyatı, ayın ilk haftalarına nazaran son hafta yüksek oranda artış gösterdi. Geçen ay 4,52 lira olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 5,02 liraya yükseldi.

Ekmek fiyatı yine 200 gramı 1 lira tutarında olurken ve bulgur fiyatı biraz gerilerken, irmik fiyatında ise artış görüldü, diğer ürünlerin fiyatı ise aynı kaldı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı fiyatı değişmedi, ayçiçek yağı fiyatında ise bazı marketlerde uygulanan promosyon sonucu biraz gerileme görüldü. Siyah ve yeşil zeytinde, siyah zeytin fiyatındaki artış ortalama fiyatı yükseltti. Şeker fiyatı arttı, tuz, reçel, bal, pekmez fiyatı ile çay, ıhlamur ve salça fiyatı aynı kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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