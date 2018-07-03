ACILI AİLENİN TELEFONLARI SUSMUYOR
Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ailesine Türkiye'nin dört bir yanından başsağlığı telefonları geliyor.
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane Köyü'nde kaybolan ve 18 gün sonra bulunan minik Leyla Türkiye'yi yasa boğdu. Komşu illerden yüzlerce vatandaş acılı ailenin taziyesine katılırken, aileye tüm Türkiye'den başsağlığı telefonları geliyor.
CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran tarihinde il merkezine bağlı Bezirhane Köyü'nde dedesinin evinin önünde bir anda ortadan kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni dün akşam saatlerinde köye 3 kilometre yakın dere kenarında bulunmuş ve ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından köye getirilmişti.
ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN BAŞSAĞLIĞINDA BULUNUYORLAR
Saat 07.00'de köy mezarlığına getirilen Leyla'nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Leyla'nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla'nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi.
"İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM"
Mezarlıkta minik Leyla'nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise yaptığı açıklamada bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti. Leyla'nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, "Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan Leyla'nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sivas'ta Korkunç Kaza! İki Araç Kafa Kafaya Girdi, Çok Sayıda Ölü Var
- Türkiye'de Kaybolan Çocuk Sayısı 16 Ülkenin Nüfusundan Fazla
- Ticaret Odasına Silahlı Saldırı! Başkan Yaralandı, Yardımcısı Öldü
- İnce'nin Kurultay Sözlerine Chp'den İlk Yanıt Geldi!
- Chp'de Kazan Kaynıyor! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Sert Sözler
EKONOMİ HABERLERİ
- Seçim Ve Sınavlar Bitti, Tatilciler Marmaris'e Akın Etti
- İşte En Düşük Memur Ve Memur Emeklisi Maaşı
- Dünya'da Sadece Hatay'da Yaşayan Geyik Böceğine Japonlar 700 Bin Lira Veriyor
- Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
- İşçi Arabulucuda 8 Bin Tl İstedi, Patronu 11 Bin Tl Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar