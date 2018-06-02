Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada üst geçitte bulunan yayalar yaralandı.

ÜST GEÇİTTE BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI

Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: haberinburada