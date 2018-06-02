Ve Yerli Otomobil Ceo'sundan İlk Açıklama Geldi
Eren'i Şehit Eden Teröristin Elindeki Sarı Eldivenin Sırrı Çözüldü
Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi
Melih Gökçek'in Hayali Ankapark İçin İhaleye Çıkılıyor
'gerekliyse Bekletmeyiz' Sözü 3 Milyon Gence Umut Oldu
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda Gerginlik!
Marmaris'te Adım Atacak Yer Yok! Kentin Girişinde Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre Başladı! Canlı Takip
Moody's'in Türkiye Hamlesine Yanıt Veren Şimşek, Atılan Adımları Sıraladı
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki Abd Başkanı Seçiliyor
Liselere Girişte Uygulanan Merkezi Sınav Sona Erdi
Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz
Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı
Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Galatasaray'ın Sınırlarını Uefa Çizecek
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu
Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!
Suudi Arabistan'da Deprem! Veliaht Prens Bir Bakanı Görevden Aldı, Kültür Bakanlığı 2'ye Bölündü

Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı

AÇIK UNUTULAN KAMYON KASASI ÜST GEÇİDE ÇARPTI: 6 YARALI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada, üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı(8/10)4

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada üst geçitte bulunan yayalar yaralandı.

ÜST GEÇİTTE BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI

Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Açık  Unutulan  Kamyon  Kasası  Üst  Geçide  Çarptı  6  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER