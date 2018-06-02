AÇIK UNUTULAN KAMYON KASASI ÜST GEÇİDE ÇARPTI: 6 YARALI
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada, üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açık unutulan kamyon kasası üst geçide çarptı. Kazada üst geçitte bulunan yayalar yaralandı.
ÜST GEÇİTTE BULUNAN 6 KİŞİ YARALANDI
Gölbaşı'nda yol inşaatında çalışan bir kamyon kasası, üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre üst geçitte bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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