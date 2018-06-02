Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin milletvekili adayı Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşları, "Hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etti.

Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşlara, "Siz de hesap vereceksiniz" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin adayı Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki gördü.

"SİZ DE HESAP VERECEKSİNİZ"

Tartıştığı kişileri "Siz de hesap vereceksiniz" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: haberinburada