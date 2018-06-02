ABDÜLLATİF ŞENER KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ: HESAP VERECEKSİNİZ
Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin milletvekili adayı Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşları, "Hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etti.
Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşlara, "Siz de hesap vereceksiniz" dedi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin adayı Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki gördü.
"SİZ DE HESAP VERECEKSİNİZ"
Tartıştığı kişileri "Siz de hesap vereceksiniz" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
- Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
- Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
- Doğu Türkistanlılar Öldürülen Alimleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılıp Gözyaşı Döktü
- Üzerine Düştüğü Demir Boynuna Saplandı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
- Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti
- Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
- Ölen Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Parkta Çektiği Fotoğraflara Bakan Anne, Oğlunun Arkasındaki Suratı Görünce Dehşete Düştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar