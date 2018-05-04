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ABDULLAH GÜL SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ: BENİ HİÇ KONUŞTURMAYIN!


Abdullah Gül sorusuna böyle yanıt verdi: Beni hiç konuşturmayın!
Tarih : 04 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : Abdullah Gül Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Beni Hiç Konuşturmayın!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seul dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçimlerde aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararıyla ilgili "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" dedi.

"BENİ BU KONUDA HİÇ KONUŞTURTMAYIN"

- Abdullah Gül aday olmayacağını açıkladı. Bu süreçte bizim dikkatimizi çeken, sizin açıklamalarınızın hep özenli olmasıydı. Acaba gelinen noktada, kendisiyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Bir de kendisi aday olmayacağını söylerken "İçeride korku, çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var" dedi. Bu muhalefetin söylemi. Ne diyorsunuz?

Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor.

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Kaynak: haberinburada



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