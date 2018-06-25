ABDULLAH GÜL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAYIP TEBRİK ETTİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacağı konuşulan, ancak mutabakat sağlanamayınca aday olmaktan vazgeçen Abdullah Gül'den sürpriz bir hamle geldi.
TEBRİK EDİP BAŞARI DİLEDİ
Abdullah Gül, dün yapılan seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ve başarılar diledi.
Kaynak: haberinburada
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