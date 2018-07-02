Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi Tuttosport'un "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Fransız Yıldız Kylian Mbappe de var.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve bonservisi 2022'ye dek Karadeniz ekibinde bulunan Abdülkadir Ömür, yetenekleriyle izleyen herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Yaz transfer döneminde adı Leicester City'le de anılan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, son olarak büyük bir onura layık görüldü.

KYLIAN MBAPPE İLE YARIŞACAK!

Fırtına'nın genç yeteneği İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi Tuttosport'un "Golden Boy" ödülü için aday gösterildi.

Paris Saint Germain ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin favori olarak gösterildiği ödül için yarışacak isimler arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Mamadou Fofana, Osmanlıspor'dan Barış Zeren ve geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Lincoln de var.

Kaynak: haberinburada