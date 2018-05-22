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ABD'nin Tehdidine İran'dan Sert Tepki: O Çağ Kapandı, Siz Kim Oluyorsunuz!

ABD'NİN TEHDİDİNE İRAN'DAN SERT TEPKİ: O ÇAĞ KAPANDI, SİZ KİM OLUYORSUNUZ!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına "O çağ kapandı. Siz kim oluyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Abd'nin Tehdidine İran'dan Sert Tepki: O Çağ Kapandı, Siz Kim Oluyorsunuz!(5/10)1

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına "O çağ kapandı. Siz kim oluyorsunuz" şeklinde sert tepki gösterdi.

ABD'NİN DÜNYA HAKKIINDA KARAR ALMASINI KABUL ETMEDİKLERİNİ VURGULADI

Başkent Tahran'da konuşan Ruhani, dünya ülkelerinin bugün "ABD'nin dünya hakkında karar almasını kabul etmediğini" belirtti.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ"

ABD'nin baskıyla kararlarını uygulatmak istediğini fakat ülkelerin bağımsız olduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Ruhani, "O çağ kapandı. Daha düne kadar casusluk merkezindeki kişi şimdi dışişleri bakanı olmuş. Ne yapılması gerektiğine karar veriyor. Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti. Pompeo, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için savaş vereceğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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