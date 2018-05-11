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ABD'NİN İRAN KARARI SONRASI BAE'DEN GERİLİMİ ARTIRACAK HAMLE!


ABD'nin İran kararı sonrası BAE'den gerilimi artıracak hamle!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 08:50
Puan Ver : Abd'nin İran Kararı Sonrası Bae'den Gerilimi Artıracak Hamle!(10/10)6

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Bakanlar Kurulunun kararı gereğince bazı İranlı kişi ve kuruluşlar, 'terör destekçileri' listesine alındı. Haberde söz konusu kişi ve kuruluşların gerçek amaçlarını gizleyerek, bölgedeki istikrarı sarsma eylemlerine finansal destek sağladıkları ileri sürüldü.

Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri savunuldu.

"KARAR, BAE İLE ABD ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ NETİCESİNDE ALINDI"

Haberde söz konusu kararın, BAE ile ABD arasındaki sağlam iş birliği neticesinde gerçekleştiği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

ABD'NİN İRAN ANLAŞMASINDAN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında "İran'ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülke güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacak. Amerika nükleer şantajın rehinesi olmayacak" değerlendirmesinde bulunan Trump, yaptırımların yeniden devreye girmesinin ardından İran'la iş yapacak ülkelere de bir mesaj gönderdi.

ABD Başkanı Trump, 10 dakika süren konuşmasının ardından 2015 yılında askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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