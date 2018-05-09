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ABD'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti

ABD'NİN İRAN KARARI PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerek gün içindeki kayıplarının bir kısmını geri kazandı.

PETROLÜN VARİL FİYATI TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 73,14 dolara kadar düşmesine karşın kararın ardından yeniden yükselişe geçti ve TSİ 22.55'te 75,71 dolardan işlem gördü.

KARARIN ARDINDAN ABD'DE DE ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatının da dünü 70,73 dolardan kapanması ve bugün 67,64 dolara kadar düşmesine rağmen, kararın ardından artış göstererek aynı saatte 69,72 dolara ulaştı.

TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Uzmanlar, sabah saatlerinde Trump'ın anlaşmadan çekilmeyeceği yönündeki haberlerin petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu belirterek, öğleden sonra Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekeceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.

YAPTIRIMLARIN 180 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarını 90 ila 180 gün içinde tam olarak yeniden yürürlüğe koyması durumunda İran'ın petrol ihracatının olumsuz etkileneceğine işaret eden uzmanlar, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağını vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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