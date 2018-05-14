ABD'NİN ESKİ BAŞKAN ADAYI İSRAİL ZULMÜNE İSYAN ETTİ!
ABD'nin eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki gösterdi.
ABD'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkat çekti.
50'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
ABD Kongresinden Gazze konusunda İsrail'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze'de bugün 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yaptı.
"ABD, AGRESİF BİR ROL OYNAMAMALIDIR"
Daha önce de ABD yönetimini İsrail ve Ortadoğu Barışı politikalarında eleştiren Sanders, "ABD; İsrail, Filistin Yönetimi, Mısır ve uluslararası toplumu Gazze'deki insani krizin üzerine gitme ve artan şiddeti sona erdirme noktasında agresif bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.
Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı dönem de bu kararın Ortadoğuya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti.
50'NİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en 50'nin üzerinde Filistinlinin şehit olduğu, 2410 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.
Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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