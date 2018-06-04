Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
Lgs Sorularını Sızdıran Öğretmenler Serbest Bırakıldı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 10 Bin Bekçi Alımı Yapılacak
Son Dakika! Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Sonrası Dışişleri'nden İlk Açıklama: Menbiç İçin Yol Haritası Onaylandı
Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
Negredo'nun Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Tek Şartı Var
Son Dakika! Chp'lilere Verilen Gülen Dosyası İçin Bakanlıktan Açıklama: Heyet Belgeleri İnceledi
Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti
Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur
Pompeo İle Görüşen Çavuşoğlu: Yol Haritasını Konuştuk
2 Sapık, Zihinsel Engelli Kıza Cinsel İstismarda Bulunurken Yakalandı
Beşiktaşlı Mitrovic, Dünya Kupasına Gidemeyecek
Bakan Sarıeroğlu Piknikçilerle Bici Bici Yiyip, Gençlerle Şarkı Söyledi

ABD'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi

ABD'Lİ TENİSÇİ SERENA WİLLİAMS, FRANSA AÇIK'TAN ÇEKİLDİ

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi(6/10)2

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Serena Williams, kolundaki pektoralis kasında bir sorun olduğunu belirterek, "Şu an servis kullanamıyorum. Servis atamazken oynamak çok zor. Hayal kırıklığından ötesini hissediyorum. Çünkü Maria ile oynamayı çok seviyorum. Burada olabilmek için kızım ve ailemle geçirebileceğim zamandan feragat ettim." ifadelerini kullandı.

SHARAPOVA MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORDU

Tenisseverler, Roland Garros'u 3 kez kazanan Serena Williams ile 2 şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova arasındaki 4. tur maçını heyecanla bekliyordu.

Eski dünya 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Li  Tenisçi  Serena  Williams  Fransa  Açık  Tan  Çekildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER