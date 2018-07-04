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ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah tehdit!

ABD'Lİ SENATÖRDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini bulur" dedi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 19:50
Puan Ver : Abd'li Senatörden Türkiye'ye Küstah Tehdit!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Temmuz'daki görüşmesinin ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini kendini bulur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ DURUMA MÜDAHALE ETMEMESİ GEREKİYOR"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye'nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR"

Terör örgütü PYD/YPG'yi destekleyen ABD'nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, "Suriye'de ABD'nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim" dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye'nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da" iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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