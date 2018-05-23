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AB'den Türkiye'yi durdurmalarını istediler

AB'DEN TÜRKİYE'Yİ DURDURMALARINI İSTEDİLER

Bulgaristan'da Başbakan Yardımcısı Karakaçanov, "Eğer net ve şeffaf çerçeveler sunmazsak bölgede yüzyıllardır varlığını sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulunuyor. Burada Türkiye'nin nüfuzu söz konusu." diyerek AB'ye katılmak için sürecin hızlandırılmas

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler(10/10)6

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleme çağrısı yaptı.

AB'NİN GENİŞLEMESİYLE İLGİLİ DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Karadağ'ın Budva kentinde Karadağ hükümeti, ABD büyükelçiliği ve NATO'nun inisiyatifiyle düzenlenen uluslararası güvenlik forumunda konuşan Karakaçanov, AB'nin genişlemesiyle ilgili kesin zaman çerçevelerinin bulunmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELER MÜDAHALEDE BULUNUYOR"

Karakaçanov, "Politikamız açık. Üyelik konusunun netlik kazanmasını, bölge ülkelerinin tamamının AB ve NATO üyesi olmasını istiyoruz. Eğer net ve şeffaf çerçeveler sunmazsak, bölgede yüzyıllardır varlık sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulunuyor. Burada Türkiye ve Rusya'nın nüfuzu söz konusu. İki ülke de 200 yıldır Balkanlar'da bulunuyor" dedi.

Brüksel'in politikası nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin Batı Balkanlar'da ayrışma ve istikrarsızlık yaratarak müdahalelerini artırma imkanı bulduğunu savunan Karakaçanov, AB'ye aday ülkelere bu yoldan dönmeme çağrısı yaptı.

"BATI, BALKANLARI KAYBETTİĞİNDE AB KARŞITLIĞININ ARTACAĞINI DÜŞÜNSÜN"

Karakaçanov, "Üyelikten vazgeçmeye cüret etmeyin, dayanın. Brüksel'deki meslektaşlarımız da bu kriterlerle ne elde etmek istedikleri üzerine ve Batı Balkanlar'ı kaybettiklerinde, AB karşıtlığının artacağını düşünsünler" ifadelerini kullandı.

BATI BALKAN ÜLKERİNİN LİDERLERİ SOFYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Avrupa Birliği ile üyeliğe aday altı Batı Balkan ülkesinin liderleri geçtiğimiz Perşembe günü AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geldi.

2025'TEN ÖNCE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB'YE ALINMAYACAĞI AÇIKLANDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında "bugün AB'nin genişlemesi konusunda karar alınmadığını" belirtti ancak bu ülkelerin üyelik perspektifinin bulunduğunu söyledi. Merkel, Batı Balkan ülkelerinin 2025 yılından itibaren AB'ye üye olmasına ilişkin somut bir takvimi ise reddetti.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI, SÜRECİN HIZLANDIRILMASINI İSTİYOR

Toplantıya ev sahipliği yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz ise Batı Balkan ülkeleriyle yakınlaşmayı daha hızlı gerçekleştirmekten yana bir tutum izliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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