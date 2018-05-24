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ABD'DEN TÜRKİYE ÇIKIŞI: UMARIM RİSKLİ ŞEKİLDE BİRBİRİNE YAKLAŞMAYIZ


ABD'den Türkiye çıkışı: Umarım riskli şekilde birbirine yaklaşmayız
Tarih : 24 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Abd'den Türkiye Çıkışı: Umarım Riskli Şekilde Birbirine Yaklaşmayız(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, "Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır" diye konuştu.

GÖRÜŞMENİN ANA KONUSU SURİYE OLACAK

Bakan Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonunda 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında katıldığı oturumda komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. New Hampshire eyaleti Senatörü Jeanne Shaheen'in sorularına karşılık Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yakın zaman içerisinde görüşeceğine dikkati çekti. Pompeo, görüşmelerde "ana" konulardan birisinin Suriye'nin kuzeyi olacağına vurgu yaparak, kendisinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde yapılan görüşmeler bağlamında bir yol haritası çıkarıldığını kaydetti.

"RİSK YARATACAK ŞEKİLDE BİRBİRİNE ÇOK YAKLAŞMAYACAKTIR"

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözülmesini umut ettiğini vurgulayan Pompeo, "Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır." diye konuştu.

FETÖ'DEN TUTUKLU ABD'Lİ RAHİBİN İADESİ

Pompeo ayrıca, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un "iadesini" konuştuğunu söyledi. Brunson hakkındaki iddiaların "Tamamen yanlış" olduğunu iddia eden Pompeo, "Henüz bir başarı sağlanmadı, fakat emin olabilirsin ki bu konu üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"S-400 İÇİN ALTERNATİF SUNDUK"

Pompeo, S-400 konusunda ise Türkiye'yle Rus savunma sistemini almaması yönünde görüştüğünü belirterek, "S-400 konusunda aldıkları pozisyon Türkiye ve NATO arasında problemlerin çıkmasına sebep oluyor. Kendilerine alternatif sunduk. Umut ediyoruz ki tavırları NATO'nun hedefleriyle uyum içerisinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ise hala devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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