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Abd'den Tsk'nın Münbiç'te Devriye Atmasıyla İlgili Kritik Açıklama!
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ABD'DEN TSK'NIN MÜNBİÇ'TE DEVRİYE ATMASIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!


ABD'den TSK'nın Münbiç'te devriye atmasıyla ilgili kritik açıklama!
Tarih : 18 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Abd'den Tsk'nın Münbiç'te Devriye Atmasıyla İlgili Kritik Açıklama!(10/10)6

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'nin Münbiç beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı.

"KOORDİNELİ ANCAK BAĞIMSIZ ŞEKİLDE DEVRİYE FAALİYETLERİNE BAŞLADI"

Pentagon Sözcüsü Pahon, "Türk ve Amerikan birlikleri, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"MÜNBİÇ'İN GÜVENLİĞİ ABD'NİN TÜRKİYE'YE OLAN BAĞLILIĞININ BİR PARÇASI"

Münbiç'in istikrarının Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Pahon, "Ortak devriye faaliyetleri, Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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