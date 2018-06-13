Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti
Antalya'daki Feci Kaza Aynı Aileden 3 Kişiyi Hayattan Kopardı!
Tır'ın Altına Giren Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Ölü, 5 Yaralı
Bakanı Karşısında Görünce Gözyaşlarına Boğuldu
Damien Comolli İmzayı Attı! İşte Kocaman'la İlgili Sözleri
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Soruşturması Tamamlandı
İşte Fenerbahçe'nin Fernandao Transferinden Kazandığı Para
Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası Davasında Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu
İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını! Alevler Birçok İlçeden Görünüyor
Bakan Kaya, 2017 Yılındaki Ekonomi Raporunu Açıkladı
İspanya Milli Takımının Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
Erdoğan'dan Öğrencilere Müjde: Okurken İş İmkanı Sağlanacak
Pereira Ve Terraneo'nun Fenerbahçe'ye Bıraktığı Ağır Bilanço
Almanya, Adil Öksüz'le İlgili Arama Kararı Çıkarttı
Olay Yaratan Fetö İtirafı: Emre Belözoğlu'nun Evinde Toplandık
Okay Yokuşlu Transferinde Gelişme! Hesap Numarası İstediler
Dünya Kupası Öncesi Büyük Şok! Lopetegui Kovuldu
Hdp, Demirtaş'ın Trt Konuşmasını Dev Ekrandan İzlettirecek
Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor

ABD'den tarihi karar! Şiddet mağdurları artık sığınmacı olamayacak

ABD'DEN TARİHİ KARAR! ŞİDDET MAĞDURLARI ARTIK SIĞINMACI OLAMAYACAK

ABD, aile işi şiddet ya da çete şiddetinin artık sığınma için yeterli bir kriter olmayacağını açıklayarak El Salvadorlu bir kadına verdiği sığınma hakkını iptal etti.

Tarih : 13 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak(8/10)4

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski kocasının tecavüz ettiği ve dövdüğü El Salvadorlu bir kadına sığınma hakkı veren kararı bozarak tarihi bir karara imza attı.

ŞİDDET SIĞINMA İÇİN YETERLİ DEĞİL

Jeff Sessions bundan sonra ABD'nin sadece aile işi şiddet ya da çete şiddetine maruz kalmanın, göçmenlerin sığınma hakkı için yeterli bir kriter olmayacağını açıkladı.

İnsan hakları savunucuları, kararın on binlerce göçmeni etkileyeceğini söylüyor.

ABD Adalet Bakanı Session'ın hükmü, 2014'de ABD'ye yasadışı yollarla giren El Salvadorlu bir kadının davası hakkında.

"SIĞINMA HAKKI SORUNLARA ÇARE DEĞİL"

ABD'li yetkililer, eşinin tecavüzü ve fiziksel şiddetine uğrayan kadına 2016'da sığınma hakkı verdi. Sessions, 2 yıl sonra bu kararın bozulmasına hükmetti.

"Sığınma hakkı, dünyada her gün yaşanan sorunları gidermek anlamına hiçbir zaman gelmemiştir" diyen Sessions, kadının devlet eliyle yaşanan şiddet değil "özel bir suç eyleminin" mağduru olduğunu da kararına gerekçe gösterdi.

YILDA 10 BİN KİŞİ BU SEBEPLE BAŞVURU YAPIYOR

ABD'de göç mahkemeleri Sessions'ın başında olduğu Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında.

Karar özellikle aile içi şiddet ve çete şiddetinin sık görüldüğü Orta Amerika ülkelerini etkileyecek. Yılda 10 bin göçmen bu gerekçeyle başvuruyor

GÖÇMEN ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN AYIRIYORLAR

Başkan Donald Trump'ın kaçak göçe karşı "sıfır hoşgörü" politikası ülkede tartışma konusu.

Son olarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle kaçak göçmenler, federal hapishanelere nakledilmeye başlandı.

ABD Adalet Bakanı Sessions, geçen hafta göçmen çocukları ailelerinden ayırmaya zorlayacak politikaları savunmuştu. ABD Göç Konseyi "Karar sayısız anne ve çocuğu istismarcılarına ve suç çetelerine geri yollamak anlamına gelecek" diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Den  Tarihi  Karar  Şiddet  Mağdurları  Artık  Sığınmacı  Olamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER