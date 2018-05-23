ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda konuşan Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaması için çalışmalar yaptıklarını, bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını belirtti.

ABD, F-35'LERLE TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERİYOR

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye F-35 bombardıman uçaklarının teslimiyle ilgili nihai kararın verilmediğini söyleyerek gözdağı da verdi.

"TÜRKİYE NATO'DA KALMALI, NATO POLİTİKALARINA UYMALI"

"Türkiye'nin S-400 almaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Onlar henüz bunu yapmadı ve hiçbir zaman da almayacaklarını umuyorum" diye konuşan Pompeo, Türkiye'nin NATO içinde kalması gerektiğini düşündüğünü, ancak Ankara'nın ittifakın politikasına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"RUSYA BALKANLARI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR"

ABD Dışişleri Bakanı, "Bosna'daki riskleri anlıyoruz. Bu bölgenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çok çalıştığını biliyoruz" değerlendirmesini de yaptı.

"TÜRKLER GİBİ Mİ?"

Komisyon üyesi vekillerden birinin "Türkler gibi mi" sorusu üzerine Pompeo, "Evet" yanıtını vererek ekledi:

"YENİ BİR STRATEJİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Bizi daha iyi konuma getirecek bir strateji üzerinde çalışıyoruz."

BULGARİSTAN, AB'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Daha önce AB Dönem Başkanı Bulgaristan'dan da benzer bir açıklama gelmişti. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Krakaçanov, Balkan ülkelerinin Rusya ve Türkiye'nin etkisi altına girmemesi için Avrupa Birliği ve NATO'yu harekete geçmeye çağırmıştı.

Kaynak: haberinburada