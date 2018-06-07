ABD'deki Albert Einstein Kanser Merkezi'nin öncülüğünde meme kanseri hastaları için yapılan araştırmada, tümörün arz ettiği tehlikeyi ölçen bir genetik test üretildi.

ABD'nin New York kentindeki bir kanser araştırma merkezinde yapılan çalışmaya göre, meme kanserinin en sık görülen türüne yakalanan kadınların yüzde 70'inin hastalığın ilk aşamasında zorlu kemoterapi tedavisi görmesine gerek kalmayabilir.

TÜMÖRÜN ARZ ETTİĞİ TEHLİKEYİ ÖLÇEN TEST ÜRETİLDİ

Albert Einstein Kanser Merkezi'nin öncülüğünde yapılan araştırmada, tümörün arz ettiği tehlikeyi ölçen bir genetik test üzerine çalışıldı.

AMELİYAT VE HORMON TERAPİSİYLE TEDAVİ EDİLEBİLECEK

Uzmanlar buluş sayesinde tedavi uygulamalarının hemen değişebileceğini ve bu gruptaki kadınların sadece ameliyat ve hormon terapisiyle güvenli bir şekilde tedavi edilebileceğini söyledi.

KEMOTERAPİNİN BİRÇOK YAN ETKİSİ BULUNUYOR

Kemoterapi sıklıkla ameliyatla alınan tümörün yayılmasını ya da geri dönmesini önlemek için yapılıyor.

Kemoterapi hayat kurtarsa da, kusmadan, halsizlik ve kısırlığa ve kalıcı sinir ağrılarına kadar bir çok ağır yan etkisi bulunuyor. Nadiren de kalp yetmezliği ve lösemiye yol açabiliyor.

ÇALIŞMADA 10 BİN 273 KADIN İNCELENDİ

Çalışmada, zaten yaygın bir şekilde kullanılan bir genetik testi yaptıran 10 bin 273 kadın incelendi.

TESTTEN DÜŞÜK PUAN ALAN KADINLARIN KEMOTERAPİYE İHTİYACI KALMIYOR

Şu anda bu genetik testten düşük puan alan kadınlara kemoterapiye gerek olmadığı söylenirken, yüksek puan alanlara kesinlikle kemoterapi tedavisi görmeleri söyleniyor. Ancak çoğu kadın testte ortalama bir puan alıyor ve bu durumda ne yapacakları net bir şekilde söylenemiyor. Ancak Chicago'daki bir kanser uzmanları konferansında sunulan verilere göre, bu kadınlarda hayatta kalma oranı kemoterapi görseler de görmeseler de aynı.

Araştırmaya göre kadınların kemoterapiyle dokuz yıl hayatta kalma oranı yüzde 93,8 oldu.

Kaynak: haberinburada