ABD'DEN KUZEY KORE'YE ŞARTLI DESTEK!
Kuzey Kore'ye ekonomik destek verebileceklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kuzey Kore bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa halkı için iyi bir gelecek olacak." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı
"BÖLGEYİ NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRSINLAR"
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Pompeo, " Kuzey Kore kalıcı ve geri dönüşümü olmayacak bir şekilde bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa, Kuzey Kore ve halkı için iyi bir gelecek olacak." ifadesini kullanarak, bu süreçte ABD'nin yardımcı olacağını söyledi.
ABD VE KUZEY KORE LİDERLERİ 12 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK
AA'nın haberine göre, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğine dikkati çeken Pompeo, bu görüşmelerin amacının ise Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırmak olacağını belirtti.
KİM JON-UN GÖRÜŞMESİ İÇİN "İYİ" VE "ÖNEMLİ" YORUMUNU YAPTI
Pompeo, Kim Jong Un'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "iyi" ve "önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kyung-wha ise Trump ve Kim Jong Un'un Singapur'da yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ABD ve Güney Kore'nin "çok yakın" temasta olması gerektiği vurgusunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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