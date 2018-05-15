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ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM! LİSTEDE ÜNLÜ BANKACI DA VAR


ABD'den İran'a yeni yaptırım! Listede ünlü bankacı da var
Tarih : 15 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Abd'den İran'a Yeni Yaptırım! Listede Ünlü Bankacı Da Var(6/10)2

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından beklenen oldu ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf de yaptırım listesine alınan isimler arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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