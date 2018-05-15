ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM! LİSTEDE ÜNLÜ BANKACI DA VAR
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından beklenen oldu ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.
İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf de yaptırım listesine alınan isimler arasında.
Kaynak: haberinburada
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