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ABD'den dev şirketlerin 66 milyar dolarlık birleşmesine şartlı onay!

ABD'DEN DEV ŞİRKETLERİN 66 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞMESİNE ŞARTLI ONAY!

ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!(7/10)3

ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.

BAYER'İN MONSATO'YU SATIN ALMASINA ONAY VERDİ

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayer'in, Monsanto'yu tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmak kaydıyla satın almasına onay verildi.

BAYER'İN TARIM İLAÇLARI VE TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

İki yıla yakın süredir devam eden müzakereler sonucunda Brüksel'in ardından Washington'un da birleşmeye onay vermesiyle Bayer'in tarım ilaçları ve tohumculuk sektöründe dünyanın en büyük şirketi olmasının önünde engel kalmadı.

BAYER 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARMAYI KABUL ETTİ

Bayer 66 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını, tarım sektöründeki rekabetin koruması amacıyla elden çıkarmayı kabul etti. Açıklamada, söz konusu elden çıkarmanın bugüne kadarki en büyük tutara karşılık geldiği vurgulanırken, "Bunun sonucunda, Amerikan çiftçileri ve tüketicileri tarım endüstrisindeki rekabetten yararlanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirket yöneticileri prensip anlaşmasına vardıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Bayer'in Monsanto'yu satın almasına yönelik izin için tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmayı kabul ettiği öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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