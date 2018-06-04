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ABD'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü

ABD'DE MARUL KAYNAKLI KOLİ BASİLİ SALGINI BÜYÜYOR: 5 ÖLÜ

Nisan ayında ABD'nin Arizona eyaletinde başlayan ve 35 eyalete yayılan marul kaynaklı koli basili salgınında ölü sayısı 5'e yükseldi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü(7/10)3

ABD'de Nisan ayında Arizona eyaletinde başlayan ve 35 eyalete yayılan marul kaynaklı koli basili salgınında ölü sayısı 5'e yükseldi. Komşu ülke Kanada'da da 6 koli basili vakası görüldüğü bildiriliyor.

SALGIN YÜZÜNDEN 89 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, ülke genelindeki 197 vakada, şimdiye kadar 89 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 27'si "hemolitik üremik sendrom" olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi görüyor.

2006 YILINDAKİ SALGINDA 200 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Son 12 yılın en büyük salgınında ölenlerden ikisi Minnesota üçü de Arkansas'dan. 2006'daki salgında 200 vaka görülmüştü.

Salgının kaynağının Arizona'nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğu tahmin ediliyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER SALGIN İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ise salgının tek bir üretici dağıtıcı ya da bölgeye bağlı olmayabileceğine dikkat çekerek incelemenin devam ettiğini duyurdu.

HASTALIKTA ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLEBİLİYOR

Salgından etkilenenlerin, bakteri taşıyan marulların hala satıldığı dönemde; 2-3 hafta önce hastalandıkları belirtiliyor.

Yetkililer, hastalardan bazılarının marul tüketmediğini ancak diğer hastalarla teması olduğunu söylüyor. Hastalıkta ishal, kusma ve ağır böbrek rahatsızlıkları görülebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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