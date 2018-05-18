ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI! SALDIRGAN HALEN OKULDA BULUNUYOR
Amerika'nın Teksas eyaletinde liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis, liseye saldırı olduğunu doğrularken, saldırganın halen okulda olduğunu söyledi.
Amerika'nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis lisede bir saldırı olduğunu doğrularken, saldırganın halen okulda olduğu bildirildi.
TEKSAS'TA LİSEYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houston kentindeki lisede ateş açıldığını doğruladı.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KANLAR İÇERİSİNDE YERE DÜŞTÜ
İlk gelen bilgilere göre, saldırgan halen okul binasının içerisinde. Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.
Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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