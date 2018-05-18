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ABD'de Liseye Silahlı Saldırı! Saldırgan Halen Okulda Bulunuyor

ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI! SALDIRGAN HALEN OKULDA BULUNUYOR

Amerika'nın Teksas eyaletinde liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis, liseye saldırı olduğunu doğrularken, saldırganın halen okulda olduğunu söyledi.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Saldırgan Halen Okulda Bulunuyor(5/10)1

Amerika'nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis lisede bir saldırı olduğunu doğrularken, saldırganın halen okulda olduğu bildirildi.

TEKSAS'TA LİSEYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houston kentindeki lisede ateş açıldığını doğruladı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ KANLAR İÇERİSİNDE YERE DÜŞTÜ

İlk gelen bilgilere göre, saldırgan halen okul binasının içerisinde. Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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