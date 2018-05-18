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ABD'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti

ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI: 10 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Teksas Eyaleti'ndeki Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti(10/10)6

ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRI SANAT SINIFINDA MEYDANA GELDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı saldırı okulun sanat sınıfının olduğu yerde meydana geldi. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırgan ve ikinci bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

TRUMP, TWİTTER'DAN MESAJ YAYINLADI

Saldırı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump "Gelen ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepinizi korusun" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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