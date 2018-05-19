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ABD'DE LİSEDE KATLİAM YAPAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU


ABD'de lisede katliam yapan saldırganın kimliği belli oldu
Tarih : 19 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Abd'de Lisede Katliam Yapan Saldırganın Kimliği Belli Oldu(10/10)6

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan Santa Fe Lisesine silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis, olduğu açıklandı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

"EN İĞRENÇ SALDIRILARDAN BİRİ"

Teksas Valisi Greg Abbott, Houston'ın güneyinde Santa Fe Lisesi'nde sabah saatlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğini açıkladı. Valisi Greg Abbott, saldırıyı "en iğrenç saldırılardan biri" olarak nitelendirdi. Teksas eyaletinde okullarının tarihinde ilk defa böyle bir saldırının gerçekleştirildiği görüldü. Abbott,"Gözaltında bulunan şüpheli saldırgan, okul yakınlarında bulunan molotof kokteyli de dahil olmak üzere, çeşitli patlayıcılar hazırladığını duyurdu.

BABASINA AİT İKİ RUHSATLI SİLAH KULLANDI

Texas Valisi Abbott,"okul saldırganın Milton Pagourtzis, olduğunu ve bilgisayarında ve cep telefonlarında böyle bir saldırıyı yapmak istediğini, sonra da kendini öldürmeyi planladığı ve saldırgan kendi hayatını alma cesareti almadığını polise gelerek teslim olduğunu, Saldırgan Pagourtzis, saldırıda babasına ait iki ruhsatlı silahı kullandığını"söyledi.

OKUL ÇEVRESİNDE EL YAPIMI BORU BOMBALARI BULUNDU

Harris İlçesi Şerifi Ed Gonzalez,"saldırıda ölenlerin dokuzunun öğrenci birinin ise öğretmen olduğu duyurdu. "Saldırgana iki erkek öğrencinin yardım ettikleri gerekçesiyle göz altına alınarak sorgulandığını ve okul çevresinde el yapımı boru bombaları bulunduğunu açıkladı. Göz altına alınan iki öğrencinin de aynı okulda öğrenci oldukları açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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