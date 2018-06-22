ABD'DE GÖÇMEN BİR ÇOCUĞUN ACI HİKAYESİ TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU
Amerikan Time dergisi son baskısında ABD Başkanı Donald Trump'ın insanlığa kayıtsız kaldığını belirterek ağlayan Honduraslı çocuğu Trump'la birlikte kapakta kullandı.
Amerikan Time dergisi son baskısında ABD Başkanı Donald Trump'ın insanlığa kayıtsız kaldığını belirterek ağlayan Honduraslı çocuğu Trump'la birlikte kapakta kullandı.
"NE TÜR BİR ÜLKEYİZ BİZ"
ABD'nin haftalık haber dergisi Time son baskısında, Trump'ı insanlığın karşısında kayıtsız kalmakla suçladı. Ünlü Time dergisi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırını yasa dışı geçen göçmen aileleri etkin bir şekilde ayıran politikası, Amerika'nın ahlaki ve insancıl değerlerine büyük ölçüde zarar verdiği gerekçesiyle göçmen ailelerin sembolü haline gelen, ağlayarak anne ve babasını arayan 2 yaşındaki Honduraslı göçmen kız çocuğunun fotoğrafını Trump'la birlikte kapakta kullandı. Dergi Trump'a 'Ne tür bir ülkeyiz biz? diye sordu.
"AMERİKA'YA HOŞGELDİN"
Ödüllü fotoğrafçı John Moore tarafından çekilen simgesel fotoğrafta hıçkırarak ağlayan bir çocuk yer alıyor. Dergi, "Amerika'ya hoşgeldin" başlığıyla Texas'ta gözaltında tutulan annesi için ağlayan iki yaşındaki Honduraslı kızın hikayesini paylaştı.
"SIFIR TOLERANS POLİTİKASI"
ABD'nin, Bağımsızlık Günü haftasında gazete bayilerinde olacak olan Time dergisi, Trump yönetiminin sözde "sıfır tolerans" politikası, binlerce insanın sınırı geçtikten hemen sonra federal görevliler tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşananları yansıtıyor.
Kaynak: haberinburada
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