ABD'DE GAZETE BİNASINA SALDIRAN ZANLININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI
ABD'de Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan saldırganın kimliği açıklandı.
ABD'nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan, Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine düzenlenen silahlı saldırganın kimliği açıklandı. Saldırıyı 38 yaşındaki Jarrod Ramos'un düzenlediği açıklandı.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Maryland eyaletinin Annapolis kentinde 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği 38 yaşındaki Jarrod Ramos olarak tanımlandı. Maryland eyaleti Polis sözcüsü Lt. Ryan Frashure, yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
AV TÜFEĞİ İLE SALDIRDI
Saldırı sonrasında polis, 38 yaşındaki Jarrod Ramos'un olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını belirtti."Polis memurlarının olay yerine 90 saniye sonra geldiğini ve silahlı zanlının Şarjör değişimine fırsat vermeden gözaltına aldıklarına vurgu yaparak, gazete binasından yaklaşık 170 kişinin polis, tarafından acil olarak tahliye edildiğini açıklandı. Frashure, gazete binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silahın normal av tüfeği olduğunu duyurdu. Öte yandan, FBI olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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