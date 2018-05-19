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ABD'de Bir Okul Saldırısı Daha Gerçekleşti

ABD'DE BİR OKUL SALDIRISI DAHA GERÇEKLEŞTİ

Amerika Teksas'ta Santa Fe Lisesi 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan saldırının ardından Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Abd'de Bir Okul Saldırısı Daha Gerçekleşti(8/10)4

Okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla sık sık dünya kamuoyunun gündemine gelen ABD'de, 10 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Teksas'ta Santa Fe Lisesi saldırısının ardından 24 saat bile geçmeden, Georgia eyaletinde başka bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Eyalete bağlı Clayton bölgesindeki Mt. Zion lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda; 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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