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ABD, Zirve Krizini Çözmek İçin Kuzey Kore'ye Heyet Gönderdi

ABD, ZİRVE KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN KUZEY KORE'YE HEYET GÖNDERDİ

ABD başkanı Donald Trump, Kim Jong- un ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore'ye heyet gönderdi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Abd, Zirve Krizini Çözmek İçin Kuzey Kore'ye Heyet Gönderdi(8/10)4

ABD başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore'ye heyet gönderdiği öğrenildi.

ABD KUZEY KORE'YE HEYET GÖNDERDİ, ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLARI GÖRÜŞECEK

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore ile 12 Haziranda gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesi ile yaşanan krizi çözmek üzere, Kuzey Kore'ye bir heyet gönderdiği ABD basınına yansıdı. ABD'nin Filipinler Büyükelçisi ve aynı zamanda Kuzey Kore Politikası Özel Temsilcisi Sung Kim'in de arasında bulunduğu üst düzey heyetin Kuzey Kore tarafı ile, gerçeklemesi yeniden gündeme gelen zirve öncesi yapılacak hazırlıkları görüşecekleri aktarıldı.

ZİRVE SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yeniden görüşülmeye başlandığını belirterek, " Kuzey Kore ile zirvenin gerçekleşmesi için verimli görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, her şeyin yolunda gitmesi halinde, tarihi zirvenin belirlenmiş olan 12 Haziran tarihinde Singapur'da gerçekleşeceğini duyurdu.

İYİ NİYET MEKTUBU KUZEY KORE TARAFINDAN SERT ŞEKİLDE CEVAPLANMIŞTI

Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong- un'a yazdığı iyi niyet mektubunun Kuzey Kore tarafından sert bir şekilde cevaplanması sonucu iptal olduğu duyurulan, daha sonra ise gerçekleşeceği yeniden gündeme gelen zirvenin ABD'nin eski İstihbarat Direktörü James Clapper'ın desteklediği öğrenildi. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde görev almış Clapper yaptığı bir açıklamada zirve hakkında, ""Başkan Trump'un Kim Jong Un'a gönderdiği mektubu destekliyorum, bence bu iyi bir şeydi. Gerilmelere rağmen zirveyi gerçekleştirmenin hala değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

KUZEY KORE, TRUMP'IN GÜVENİRLİLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYOR

Bununla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in zirve öncesi yapılacak hazırlıklara katılacağı öğrenildi. Müzakerelerin sorunsuz gitmesini beklediğini belirten Moon, Pyongyang ve Washington'un birbirlerinden ne istediklerini bildiklerini vurguladı. Kuzey Kore tarafının nükleer silahsızlanma konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyleyen Moon,"Başkan Kim, ABD'nin düşmanlık politikasını sona erdireceğine ve rejiminin istikrarını güvence altına alacağına güvenebileceğinden endişe ediyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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