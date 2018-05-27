ABD, ZİRVE KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN KUZEY KORE'YE HEYET GÖNDERDİ
ABD başkanı Donald Trump, Kim Jong- un ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore'ye heyet gönderdi.
ABD başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore'ye heyet gönderdiği öğrenildi.
ABD KUZEY KORE'YE HEYET GÖNDERDİ, ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLARI GÖRÜŞECEK
Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore ile 12 Haziranda gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesi ile yaşanan krizi çözmek üzere, Kuzey Kore'ye bir heyet gönderdiği ABD basınına yansıdı. ABD'nin Filipinler Büyükelçisi ve aynı zamanda Kuzey Kore Politikası Özel Temsilcisi Sung Kim'in de arasında bulunduğu üst düzey heyetin Kuzey Kore tarafı ile, gerçeklemesi yeniden gündeme gelen zirve öncesi yapılacak hazırlıkları görüşecekleri aktarıldı.
ZİRVE SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yeniden görüşülmeye başlandığını belirterek, " Kuzey Kore ile zirvenin gerçekleşmesi için verimli görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, her şeyin yolunda gitmesi halinde, tarihi zirvenin belirlenmiş olan 12 Haziran tarihinde Singapur'da gerçekleşeceğini duyurdu.
İYİ NİYET MEKTUBU KUZEY KORE TARAFINDAN SERT ŞEKİLDE CEVAPLANMIŞTI
Donald Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong- un'a yazdığı iyi niyet mektubunun Kuzey Kore tarafından sert bir şekilde cevaplanması sonucu iptal olduğu duyurulan, daha sonra ise gerçekleşeceği yeniden gündeme gelen zirvenin ABD'nin eski İstihbarat Direktörü James Clapper'ın desteklediği öğrenildi. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde görev almış Clapper yaptığı bir açıklamada zirve hakkında, ""Başkan Trump'un Kim Jong Un'a gönderdiği mektubu destekliyorum, bence bu iyi bir şeydi. Gerilmelere rağmen zirveyi gerçekleştirmenin hala değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.
KUZEY KORE, TRUMP'IN GÜVENİRLİLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYOR
Bununla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in zirve öncesi yapılacak hazırlıklara katılacağı öğrenildi. Müzakerelerin sorunsuz gitmesini beklediğini belirten Moon, Pyongyang ve Washington'un birbirlerinden ne istediklerini bildiklerini vurguladı. Kuzey Kore tarafının nükleer silahsızlanma konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyleyen Moon,"Başkan Kim, ABD'nin düşmanlık politikasını sona erdireceğine ve rejiminin istikrarını güvence altına alacağına güvenebileceğinden endişe ediyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
Bu Haberle İlgili Yorumlar