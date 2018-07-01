ABD YATIRIM BANKASI'NDAN ÇARPICI DOLAR TAHMİNİ: 5 SEVİYESİNİ AŞACAK
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley yılın son çeyreğinde dolar/TL kurunun 5 seviyesini aşacağını öngördü. Seçim sonrası ilk dolar/TL tahminlerini açıklayan bankanın öngörülerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL kuru 4,90 seviyesinde olacak.
YILIN SON ÇEYREĞİNDE DOLAR/TL 5,05 OLACAK
Bankanın değerlendirmelerine göre yılın son çeyreğinin sonu itibariyle ise dolar/TL 5,05 olacak. Banka bu tahminleri ile seçim sonrası dolar/TL tahminleri açıklayan kurumlar arasında 5 seviyesini ilk telaffuz eden kurum oldu.
2019'DA KADEMELİ OLARAK GERİLEYECEK
Bankanın değerlendirmelerine göre 2019 yılında dolar/TL kuru kademeli olarak gerileyecek. Buna göre banka 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda kuru 5 seviyesinde, yılın ikinci çeyreğinde ise 4,85 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. 2019 yılının sonunda ise banka yeniden 5 seviyesini öngörüyor.
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN SONRA YAVAŞLAMA BEKLİYOR
Türk ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 gibi güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Morgan Stanley , ancak 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren büyümenin yavaşlamasını beklediklerini bildirdi. Son dönemdeki politika sıkılaştırma ve piyasa oynaklığından kaynaklı olarak Türk ekonomisinde büyümenin yüzde 4 civarına veya altına gerileyeceğini öngördüklerini belirten Morgan Stanley , "Ekonomide daha fazla yavaşlama ise, mali politikaların 2018'in ikinci yarısındaki yönüne bağlı olarak" dedi. Türkiye için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2 olarak sürdüren Morgan Stanley , bu tahmin için risklerin açık bir şekilde aşağı yönlü olduğunu vurguladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dışişleri, Mehmetçik'in Ne Zaman Afrin'den Çekileceğini Açıkladı
- Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
- Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
- Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı
- Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
- 50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!
- Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
- Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
- Ayakkabısına Kamera Koyan Röntgenci Sapığı, Patlayan Batarya Ele Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar