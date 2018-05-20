ABD VE GUATEMALA'DAN SONRA PARAGUAY DA İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KUDÜS'E TAŞIYOR
Paraguay önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakledeceğini açıklarken Amerika ve Guatemala'dan son üçüncü ülke oldu.
ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakledecek.
PARAGUAY BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIYOR
Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliğinin Salı günü açılacağı bildirildi. İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Benitez konunun kendisine danışılmadığını açıkladı. Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi. Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kudüs Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.
TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Loizaga Devlet başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.
Kudüs'e taşınma kararı Paraguay'da tartışmalara yol açtı. İki ay sonra devlet başkanlığı görevini Cartes'ten devralacak olan Mario Abdo Benitez konunun kendisine danışılmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre Cartes Büyükelçilikle ilgili kararı 2016 yılında İsrail'e yaptığı ziyaretten sonra verdi. Loizaga "Hükümet merkezi Kudüs'te. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Kudüs'te. Resmi ziyaretler de Kudüs'e yapılıyor", dedi. Paraguay Dışişleri Bakanı Büyükelçiliğin nakledilmesinin Filistinlilerle "yoğun ve son derece sıkı" işbirliği yapmalarına mani teşkil etmediğini söyledi.
PROTESTO GÖSTERİLERİNDE 60 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı kanlı olaylara yol açmış, İsrail ile Gazze arasındaki bölgede protesto gösterilerine katılan 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.
Kaynak: haberinburada
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