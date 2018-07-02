ABD, TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERİNE YENİ NESİL NÜKLEER BOMBA YOLLAYACAK
ABD Hava Kuvvetleri, yeni nükleer bombalarını hayalet uçakları ile denedi. Bombalar yeterlilik testlerini başarı ile geçerken, ABD yeni nesil silahları Türkiye'deki üslerine yollayacak.
ABD Hava Kuvvetleri yeni nükleer bombalarını hayalet uçakları ile denedi. Bombalar yeterlilik testlerini başarı ile geçerken ABD yeni nesil silahları Türkiye'deki üslerine yollayacak.
NÜKLEER BOMBALARI HAYALET UÇAKLA DENEDİLER
ABD Hava Kuvvetleri'nin güdümlü B61-12 nükleer bombanın ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladıklarını, denemeler sırasında B-2 Spirit 'hayalet uçakların' kullanıldığını duyurdu. ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nden (NNSA) yapılan açıklamada, "Bu yeterlilik denemeleri, B61-12'nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12'lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor" dendi.
TÜRKİYE, ALMANYA, BELÇİKA VE HOLLANDA'DAKİ ÜSLERE KONUŞLANDIRILACAK
Military.com portalının Sputnik'te yer alan haberine göre ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi'nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde Amerikan taktik nükleer kuvvetlerin modernizasyonu için 25 milyar dolar harcama planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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