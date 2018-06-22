ABD SENATOSU'NDAN YENİ HAMLE! S-400'LER ALINIRSA F-35'LER VERİLMEYECEK
ABD Senatosu'ndan F-35'lerle ilgili kritik bir karar daha geldi. Senato Alt Komisyonu yeni harcama yasa tasarısına Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasını engelleyecek madde getirdi.
TÜRKİYE S-400 FÜZE SİSTEMLERİNİ ALIRSA F-35 SATIŞI ENGELLENECEK
Tasarıya, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesi eklendi.
MADDE, DIŞ OPERASYONLAR VE BAĞLANTILI PROGRAMLAR YASASINA DAHİL EDİLDİ
Değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, Türkiye'nin Ruslardan S-400 satın aldığı taktirde F-35'lerin satışı ve teslimatı engellenecek.
TRUMP TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKİYOR
Askeri harcama tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi'nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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