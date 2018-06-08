4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması Sonucu Yangın Çıktı: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
Ankara Valiliği'nden Avm Kararı: Ramazan Bayramı'nın Birinci Gününde Kapalı Olacak
Abd Savunma Bakanı'ndan Suriye Çıkışı: Deaş Yenildi Diye Hemen Çekilmeyeceğiz
Başakşehirli Mevlüt Erdinç'in Babası Hayatını Kaybetti
Aynı Motosiklete 8 Kişi Binen Ailenin Ölüme Davetiye Çıkaran Yolculuğu Kamerada!
Samsun'da Dehşet! Alkollü Saldırgan Önüne Geleni Bıçakladı
İngiliz Golcü Harry Kane, 2024'e Kadar Tottenham'da
Fenerbahçe, Barcelonalı Yerry Mina'yı Kiralamak İçin Girişimlere Başladı
İsrail Askerinin Attığı Gaz Kapsülü Filistinli Gencin Boğazına Saplandı
Esenler Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Bahçeli'nin Uyarısı Sonrası Cumhur İttifakı'yla İlgili Net Mesaj
İyi Parti'nin Elindeki Son Seçim Anketi: Yüzde 16,8'in Altına Hiç Düşmedik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Tabloları Görünce Şoke Oldu
Polis Evi Basınca Giyinmeye Bile Fırsat Bulamadılar!
Önünü Kesen Vatandaş, Chp Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Başörtüsü İçin Söz Aldı
Antrenmandaki Feci Sakatlık Sonrası Dünya Kupasını Kaçırdı
İyi Parti'li Adayın Bulunduğu Araç Kaza Yaptı : 1 Ölü, 3 Yaralı
Genç Anne, Güpegündüz Kaçırılan Oğlunu Kurtarmak İsterken Metrelerce Sürüklendi
Fenerbahçe, Altyapıya Eski Barcelonalı Cequier'i Getiriyor

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN SURİYE ÇIKIŞI: DEAŞ YENİLDİ DİYE HEMEN ÇEKİLMEYECEĞİZ


ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye Çıkışı: DEAŞ Yenildi Diye Hemen Çekilmeyeceğiz
Tarih : 08 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı'ndan Suriye Çıkışı: Deaş Yenildi Diye Hemen Çekilmeyeceğiz(5/10)1

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Biz işimiz bitti diye Suriye'den ayrılıp hemen DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere girmesine izin veremeyiz." dedi.

"SAVAŞMAYA HAZIR OLMAK İÇİN GEREKENİ YAPIYORUZ"

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Mattis, toplantıda Brüksel NATO Zirvesi için önemli konularda hazırlık yapıldığını belirterek, "İttifakımızın savaşmaya hazır konumda olması için gerekenleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"HİBRİT TEHDİTLER VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

Mattis, NATO'nun üye ülkelere yönelik tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendirdiğini aktararak, "Ortak güvenliğimize yönelik tehditler azalmadı. Güneyde DEAŞ, doğuda ise artan Rus agresifliği ve hibrit tehditler varlığını sürdürüyor." diye konuştu.

"DEAŞ'I YOK ETMEK İÇİN KARARLI ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

DEAŞ'la mücadele çerçevesinde operasyonların devam edeceğini ve terör örgütünün tekrar güçlenmesinin engelleneceğini dile getiren Mattis, "Tüm dünyada DEAŞ'ı yok etmek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"SURİYE'DE BÖLGESEL GÜÇLERİ DESTEKLEMELİYİZ"

ABD'nin Suriye'den ne zaman çekileceğinin sorulması üzerine Mattis, Suriye'de DEAŞ'la mücadelenin sürdüğüne ve terör örgütünün tehdit olmaya devam ettiği müddetçe de süreceğine işaret etti.

Suriye'nin tam olarak DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından da ABD'nin ülkeden hemen ayrılmayacağına dikkati çeken Mattis, "Biz işimiz bitti diye Suriye'den ayrılıp hemen DEAŞ'ın tekrar bu bölgelere geri girmesine izin veremeyiz. Bölgesel yönetim ve güvenlik güçlerini desteklemeliyiz." dedi.

"BİZ DEAŞ'LA SAVAŞMAK İÇİN SURİYE'DEYİZ"

ABD'nin Esed rejimiyle savaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Mattis, "Biz DEAŞ'la savaşmak için Suriye'deyiz. Bunu birçok kez açık bir şekilde dile getirdik." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Savunma  Bakanı  Ndan  Suriye  Çıkışı  Deaş  Yenildi  Diye  Hemen  Çekilmeyeceğiz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER