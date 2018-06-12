ABD SAVAŞ UÇAKLARI, PKK'LI TERÖRİSTLERE İSYAN EDEN KÖYÜ BOMBALADI
ABD savaş uçakları, Suriye'nin Haseke bölgesinde DSG ismiyle faaliyet gösteren PKK/YPG'li teröristlere isyan eden bir köyü bombaladı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu aynı aileden 12 kişi hayatını kaybetti.
"BOYUN EĞMEYİ REDDEDEN SİVİL VATANDAŞLARI BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR"
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG'ye boyun eğmeyi reddeden yerleşim alanları ve sivil vatandaşları bombalamaya devam ettiği belirtildi.
AYNI AİLEDEN EN AZ 12 KİŞİ ÖLDÜ
ABD'ye ait savaş uçaklarının Haseke bölgesindeki Tel el Şayer köyünde sivil evleri bombaladıklarını bildirdi. SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, koalisyon uçaklarının saldırısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu aynı aileden 12 kişi öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.
BÖLGEDE İNSANİ DURUM ÇOK KÖTÜ VURGUSU
ABD ve destek verdiği DSG'nin dayatmalarını reddeden yerleşim alanlarına baskı ve saldırılarını artırdığına dikkat çeken kaynaklar, bölgede oldukça kötü insani durumların yaşandığına vurgu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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