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ABD resti çekti, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldı

ABD RESTİ ÇEKTİ, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDEN AYRILDI

ABD, İsrail'e karşı ön yargılı tavrından dolayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı aldı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Abd Resti Çekti, Bm İnsan Hakları Konseyinden Ayrıldı(7/10)3

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

BM, İSRAİL'E KARŞI ÖN YARGILI TAVIR SERGİLİYOR

Bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddia edildi.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 2 TEMMUZ'DA FİLİSTİN-İSRAİL KONUSUNU GÖRÜŞECEK

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNİN 47 ÜYESİ BULUNUYOR

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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