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Abd Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, Esad'ın Askerlerini Vurdu: 38 Ölü
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Esad'ın askerlerini vurdu: 38 ölü

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİ, ESAD'IN ASKERLERİNİ VURDU: 38 ÖLÜ

Merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi'nin Lübnan temsilciliği, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırı yakınında yer alan Suriye mevzilerine yapılan hava saldırısında rejim güçlerine ait 38 Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Abd Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, Esad'ın Askerlerini Vurdu: 38 Ölü(5/10)1

Merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi'nin Lübnan temsilciliği, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırı yakınında Suriye mevzilerine yapılan hava saldırısında rejim güçlerine ait 38 Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

ESAD REJİMİ DE DUYURDU

Rejimin haber ajansı SANA, koalisyon uçaklarının dün gece geç saatlerde Deyrizor'daki rejim hedeflerini vurduğunu iddia etti.

Elbukemal ilçesinin Hiri beldesindeki rejim noktasının hedef alındığına yer verilen haberde, rejimin kayıplar verildiği paylaşıldı.

Irak sınırındaki Deyizor'un enerji zengini kuzey kısmı, ABD destekli operasyonla geçen eylülde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

İlin güneyi rejim güçlerin kontrolündeyken, terör örgütü DEAŞ da Deyrizor'da birbirinden kopuk iki alanda varlık gösteriyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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