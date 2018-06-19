ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİ, ESAD'IN ASKERLERİNİ VURDU: 38 ÖLÜ
Merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi'nin Lübnan temsilciliği, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırı yakınında yer alan Suriye mevzilerine yapılan hava saldırısında rejim güçlerine ait 38 Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi'nin Lübnan temsilciliği, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırı yakınında Suriye mevzilerine yapılan hava saldırısında rejim güçlerine ait 38 Suriye askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
ESAD REJİMİ DE DUYURDU
Rejimin haber ajansı SANA, koalisyon uçaklarının dün gece geç saatlerde Deyrizor'daki rejim hedeflerini vurduğunu iddia etti.
Elbukemal ilçesinin Hiri beldesindeki rejim noktasının hedef alındığına yer verilen haberde, rejimin kayıplar verildiği paylaşıldı.
Irak sınırındaki Deyizor'un enerji zengini kuzey kısmı, ABD destekli operasyonla geçen eylülde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.
İlin güneyi rejim güçlerin kontrolündeyken, terör örgütü DEAŞ da Deyrizor'da birbirinden kopuk iki alanda varlık gösteriyor
Kaynak: haberinburada
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