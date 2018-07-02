Kaybolan Minik Ufuk İçin Camilerden Yürek Dağlayan Anons Yapıldı
Abd, Menbiç'te Terör Örgütü Ypg'nin Atacağı Adımı Açıkladı
Bahçeli'den Cansız Bedeni Bulunan Minik Leyla İçin İlk Açıklama!
Mhp Lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması!
Mustafa Cengiz Transferi Canlı Yayında Açıkladı
Zorlu Belçika-Japonya Maçı Başladı
8 Gün Önce Mağarada Kaybolan Futbol Takımıyla İlgili Sevindirici Haber!
Hükümetten Minik Leyla'nın Ölümü İle İlgili İlk Açıklama!
Soylu'dan Chp'ye Sert Tepki: Terörle Flört Etmek Kabul Edilebilir Değil
Kemal Kılıçdaroğlu Ve Muharrem İnce Görüşmesi Başladı
İnce, Seçim Gecesi Hakkında Çıkan İddialara Son Noktayı Koydu!
Neymar Çığlık Çığlığa! Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
Abdülkadir Ömür, Fransız Yıldız Kylian Mbappe'yle Yarışıyor
Mehmetçik Menbiç Sınırına Takviye Birlik Yolladı
Leyla'nın Dedesi Korkunç Detayı Açıkladı: Sırtında Yara İzleri Vardı
Fetö'nün Altın Çocuğunun Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı
Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sosyal Medyayı Yasa Boğdu
Galatasaray'da Şoke Eden Ayrılık!
Basketbol Maçında İnanılmaz Kavga! Yumruklar Konuştu
İtalya Ekibi Foggia'ya 15 Puan Silme Cezası Verildi

ABD, Menbiç'te terör örgütü YPG'nin atacağı adımı açıkladı

ABD, MENBİÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN ATACAĞI ADIMI AÇIKLADI

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnet, Menbiç'deki son durumu değerlendirdi. Kosnet, YPG'nin yeni duruma göre işbirliği yapacağını söyledi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 22:00
Puan Ver : Abd, Menbiç'te Terör Örgütü Ypg'nin Atacağı Adımı Açıkladı(5/10)1

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnet, Menbiç'deki son durumu değerlendirdi. Kosnet, YPG'nin yeni duruma göre işbirliği yapacağını söyledi.

"YPG'NİN DURUMU ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnet, YPG'nin durumu anladığını düşünüyorum. YPG yeni duruma göre işbirliği yapacağını açıkladı. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

"TRUMP, YÜKSEK PROFİLLİ BÜYÜKELÇİ ATAYACAK"

Kosnet, "Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Menbiç  Te  Terör  Örgütü  Ypg  Nin  Atacağı  Adımı  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER