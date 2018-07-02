ABD, MENBİÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN ATACAĞI ADIMI AÇIKLADI
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnet, Menbiç'deki son durumu değerlendirdi. Kosnet, YPG'nin yeni duruma göre işbirliği yapacağını söyledi.
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kosnet, Menbiç'deki son durumu değerlendirdi. Kosnet, YPG'nin yeni duruma göre işbirliği yapacağını söyledi.
"YPG'NİN DURUMU ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnet, YPG'nin durumu anladığını düşünüyorum. YPG yeni duruma göre işbirliği yapacağını açıkladı. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.
"TRUMP, YÜKSEK PROFİLLİ BÜYÜKELÇİ ATAYACAK"
Kosnet, "Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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