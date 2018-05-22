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ABD, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi

ABD, MENBİÇ'İ SAVUNACAĞINA DAİR TERÖRİSTLERE SÖZ VERDİ

Suriye'de bulunan terör örgütü DSG'nin sözde Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kendilerine Menbiç'i savunacakları yönünde söz verdiklerini duyurdu.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi(8/10)4

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden ABD öncülüğünde koalisyon güçlerinin, terör örgütü DSG'ye Menbiç'i her türlü saldırıya karşı koruma sözü verdiği iddia edildi.

ABD'DEN MENBİÇ'İ SAVUNACAKLARINA DAİR SÖZ ALDIĞINI DUYURDU

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret ederek, Menbiç Askeri Meclisi'nden yetkililerle görüştü. ABD'nin maske örgütü 'Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı sözde Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, koalisyon askerleriyle yapılan toplantıda koalisyon güçlerinin kendilerine Menbiç'i savunacakları yönünde söz verdiğini söyledi.

ABD, MENBİÇ'E SİLAH VE ASKER SEVKİYATI YAPTI

Bölgeden edinilen bilgilere göre Afrin'in kontrolünü ÖSO güçleri ile alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisinin olduğu söylenen Menbiç'te askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor. ABD, Menbiç'e asker ve silah sevkiyatı yaparken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'e giderek Menbiç Askeri Meclisi ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YETKİLİLER DE KATILDI

Menbiç Askeri Meclisi Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Menbic'de DAEŞ'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon ile Menbic Askeri Meclisi yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirdikleri belirtildi.

KOALİSYON GÜÇLERİ KOMUTANI MENBİÇ'TE KALACAĞINI SÖYLEDİ

Toplantı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen William Warbek, ve ABD'li General Jimmy Gerard ile Menbiç Askeri Meclisi Başkanı Ebu Muhammed Adıl ve Sözcüsü Şervan Derwiş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açıklamada koalisyon güçleri komutanlarından Jimmy Gerard'ın Menbic'de kalacaklarını ve bölgeyi her türlü saldırıya karşı koruyacaklarını söylediği kaydedildi.

BÖLGEDE ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİ VAR

Menbiç'te ABD ve Fransa askerleri bulunurken, ABD'nin bölgede 2 askeri üssü de bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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