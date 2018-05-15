ABD, KUDÜS KATLİAMINA KILIF UYDURDU: SORUMLU HAMAS
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah, Beyaz Saray'daki basın brifinginde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in 55 Filistinliyi şehit etmesine ilişkin soruları yanıtladı.
"BU KAYIPLARDAN HAMAS SORUMLUDUR"
Konuyla ilgili ısrarlı soruların tamamına "Bu kayıplardan Hamas sorumludur" şeklinde cevap veren Shah'ın, İsrail yönetimi ve askerleri ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmaması dikkati çekti.
"İSRAİL'E ÇAĞRI" SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Bir basın mensubunun, "Gazze sınırında öldürülenlerin tamamı Filistinli, İsrail yönetimine ve askerlerine şiddeti düşürmeleri konusunda hiçbir çağrınız yok mu?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlanan Shah, "Daha önce de söylediğim gibi bu kayıplardan Hamas sorumludur, İsrail değil." şeklinde konuştu.
Shah, Fransa Dışişleri Bakanlığının gerilimin düşürülmesi konusunda İsrail'e yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine de önceki sözlerini tekrarlamakla yetindi.
KUVEYT, BM'Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Kuveyt, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BM) acil toplantı talebinde bulunmuştu.
FİLİSTİNLİLER "BÜYÜK FELAKET"İ PROTESTO EDİYOR
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
ONLARCA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.
Kaynak: haberinburada
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