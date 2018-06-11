ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM KARARI! HEDEFTE 5 RUS ŞİRKETİ VAR
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı öğrenildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı ifade edildi.
HEDEFTE LİBYA VATANDAŞI KİŞİLER DE BULUNUYOR
ABD'nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı.
YAPTIRIM KARARLARINDA HEDEF: 5 RUS ŞİRKETİ VE 3 RUS VATANDAŞI
Rusya'ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.
Kaynak: haberinburada
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